Complexe résidentiel Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.

Appartement d'une chambre (1+1), 68 m2 au 3ème étage, meublé et équipé, disposition dans le complexe de niveau le plus élevé Konak Premium avec l'infrastructure d'un hôtel cinq étoiles sur le premier littoral dans la pittoresque région de Kargilak.

Il s'agit d'un projet de luxe à grande échelle d'une superficie de 25 000 m2, composé de huit blocs de 7 étages et, en plus de l'infrastructure étonnante, a même son propre centre commercial d'une superficie de 2 500 m2

Infrastructure:

3 grandes piscines extérieures

1 piscine avec aire de loisirs

2 piscines pour enfants

Barre de piscine

Espace barbecue

Terrain de football et de basketball

Terrain de tennis

Parking intérieur

Piscine intérieure

Bain ottoman

Salle à vapeur et sauna

Grotte de sel

Salles de massage

Aire de loisirs et de détente

Salle de fitness, yoga et pilates

Billards

Tennis de table

Terrain de tennis

Cinéma

Aire de jeux pour enfants

Restaurant

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.