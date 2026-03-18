Appartement dans un nouvel immeuble In Maslak Istanbul

RAMS Park House Maslak est un projet résidentiel prestigieux situé à Maslak, Istanbul, juste à côté de la forêt de Belgrad, offrant un style de vie unique mélangé à la nature. Avec son architecture moderne, ses riches installations sociales et sa proximité avec le centre-ville, le projet se distingue comme une option attrayante pour l'investissement et la vie.
Le développement comprend 10 blocs, une superficie totale de construction de 409 000 m2 et 100 000 m2 de parking fermé. Il offre une large gamme d'appartements de 1+1 à 4+1, ainsi qu'une zone commerciale de 7 500 m2. L'exécution prévue du projet en 2027 offre de solides avantages à long terme aux investisseurs.
RAMS Park House Maslak – 10 avantages clés
Emplacement central: Situé au cœur de Maslak, à distance de marche des centres d'affaires et de style de vie.
Proximité de la nature: Attenant à la forêt de Belgrad avec vue verte et des espaces de vie spacieux.
Transport facile: Près du métro, des grandes routes et des transports en commun.
Architecture moderne : De hauts plafonds, des aménagements spacieux et un design de façade élégant.
Variété d'unités: Options d'appartement de 1+1 à 4+1 pour différents besoins familiaux.
Installations sociales étendues : Salles de sport, espaces de bien-être et équipements de divertissement utilisables toute l'année.
7 500 m2 Zone commerciale: commerces et services pratiques pour les besoins quotidiens.
Plans de paiement flexibles : Versements attrayants et options favorables aux investisseurs.
Potentiel d'investissement élevé : prestation en 2027 avec de fortes attentes quant à l'appréciation de la valeur à long terme.
Développement à grande échelle : 409 000 m2 en fait l'un des plus grands investissements à Maslak.