Appartement dans un nouvel immeuble In Maslak Istanbul

RAMS Park House Maslak est un projet résidentiel prestigieux situé à Maslak, Istanbul, juste à côté de la forêt de Belgrad, offrant un style de vie unique mélangé à la nature. Avec son architecture moderne, ses riches installations sociales et sa proximité avec le centre-ville, le projet se distingue comme une option attrayante pour l'investissement et la vie.

Le développement comprend 10 blocs, une superficie totale de construction de 409 000 m2 et 100 000 m2 de parking fermé. Il offre une large gamme d'appartements de 1+1 à 4+1, ainsi qu'une zone commerciale de 7 500 m2. L'exécution prévue du projet en 2027 offre de solides avantages à long terme aux investisseurs.

RAMS Park House Maslak – 10 avantages clés