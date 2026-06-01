Appartement dans un nouvel immeuble Bizim Evler 12

Bizim Evler 12: Un projet résidentiel moderne à Istanbul européenne offrant un style de vie équilibré entre la nature et la vie urbaine, avec de vastes espaces verts et des équipements complets idéals pour les familles en quête de confort et de stabilité.

Bizim Evler 12: Le projet dispose d'appartements spacieux avec des conceptions contemporaines et l'éclairage naturel, stratégiquement situé près des grandes routes, des transports en commun, des écoles, des centres de soins de santé, et des installations d'achat, améliorant la qualité de vie et la valeur d'investissement.

Caractéristiques du projet :

Emplacement principal: Accès facile aux autoroutes et aux transports

Paysages verts: Environnement paisible et sain

Conception familiale: Espaces de vie sûrs et fonctionnels

Architecture moderne : mise en page élégante et efficace

Construction premium: Matériaux de haute qualité utilisés

Prestations complètes: Piscines, gymnases et zones sportives

Connectivité des transports: Près du métro et des bus

Aménagements spacieux: Grandes chambres avec lumière naturelle

Essentiels à proximité: Écoles, hôpitaux, centres commerciaux

Valeur des investissements: Forte appréciation à long terme

Pourquoi investir dans ce projet

Bizim Evler 12 offre un investissement sécurisé axé sur la famille avec un fort potentiel de croissance à Istanbul européenne.

Ce projet est adapté pour obtenir la citoyenneté turque par des investissements immobiliers.

Ce projet est également adapté pour obtenir une résidence immobilière en Turquie.