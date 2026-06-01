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Appartement dans un nouvel immeuble Bizim Evler 12

no:6, Turquie
Prix ​​sur demande
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9
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ID: 37916
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Adresse
    no:6

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Maison à panneaux
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    12

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Octroi de la citoyenneté

À propos du complexe

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Bizim Evler 12: Un projet résidentiel moderne à Istanbul européenne offrant un style de vie équilibré entre la nature et la vie urbaine, avec de vastes espaces verts et des équipements complets idéals pour les familles en quête de confort et de stabilité.

Bizim Evler 12: Le projet dispose d'appartements spacieux avec des conceptions contemporaines et l'éclairage naturel, stratégiquement situé près des grandes routes, des transports en commun, des écoles, des centres de soins de santé, et des installations d'achat, améliorant la qualité de vie et la valeur d'investissement.

Caractéristiques du projet :

  • Emplacement principal: Accès facile aux autoroutes et aux transports
  • Paysages verts: Environnement paisible et sain
  • Conception familiale: Espaces de vie sûrs et fonctionnels
  • Architecture moderne : mise en page élégante et efficace
  • Construction premium: Matériaux de haute qualité utilisés
  • Prestations complètes: Piscines, gymnases et zones sportives
  • Connectivité des transports: Près du métro et des bus
  • Aménagements spacieux: Grandes chambres avec lumière naturelle
  • Essentiels à proximité: Écoles, hôpitaux, centres commerciaux
  • Valeur des investissements: Forte appréciation à long terme

Pourquoi investir dans ce projet

Bizim Evler 12 offre un investissement sécurisé axé sur la famille avec un fort potentiel de croissance à Istanbul européenne.
Ce projet est adapté pour obtenir la citoyenneté turque par des investissements immobiliers.
Ce projet est également adapté pour obtenir une résidence immobilière en Turquie.

Localisation sur la carte

no:6, Turquie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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no:6, Turquie
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