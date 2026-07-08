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Appartement dans un nouvel immeuble Basin Express Istanbul hotel apartment complex

Besiktas, Turquie
depuis
$246,642
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ID: 359
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Besiktas
  • Adresse
    Cevdetpasa Caddesi

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Why this property؟ The project is next to two international hotels and close to the exhibition and conference city in Istanbul. It has a strategic location on Basin Express road, one of the most prominent highways in Istanbul. The project provides classy Residence Hotel apartments; under the supervision of specialized managers of luxury lifestyle. The title deed is ready, guaranteed by the Turkish government, and suitable for obtaining Turkish citizenship.

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Besiktas, Turquie
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