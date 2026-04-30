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Complexe résidentiel Apartments for Residence Permit and Turkish Citizenship!

Alanya, Turquie
depuis
$210,810
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* Le prix est à titre indicatif
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ID: 35334
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Appartements pour permis de séjour et citoyenneté turque!
2+1 et 3+1 appartements dans le complexe Royal Towers premium - Alanya.

Prix en dessous du marché !

Appartement 2+1 - 177 000 EUR

  • Photo de l'appartement dans l'annonce
  • Vue du terrain complexe

Duplex 2+1 - 200 000 EUR

  • Vue sur la mer (photo disponible sur demande)
  • Convient pour le permis de séjour et la citoyenneté turque

Appartement 3+1 - 385 000 EUR

  • Vue sur la mer (photo disponible sur demande)
  • Convient à la citoyenneté turque


Emplacement et environs

Le complexe Royal Towers est situé dans le centre d'Alanya, à seulement 5 minutes à pied de la mer.

Avantages de localisation:

  • 900 mètres jusqu'à la plage de Cléopâtre, un receveur du drapeau bleu pour son eau propre et sa convivialité environnementale
  • Magasins, supermarchés, cafés et restaurants adaptés à tous les goûts et budgets sont à distance de marche
  • Toutes les commodités nécessaires (hôpital, banque, école, etc.) sont à distance de marche
  • Les marchés des légumes et du poisson sont à deux pas

À propos des tours royales

Royal Towers est un nouveau complexe haut de gamme combinant architecture moderne et infrastructure développée.

  • Superficie : plus de 4 000 m2
  • Structure: deux blocs, 137 appartements
  • Lieu: Alanya centre-ville, à 5 minutes de la mer

Infrastructure complexe
Royal Towers offre aux résidents une gamme complète d'équipements pour une vie confortable:

  • Grande piscine extérieure
  • Piscine intérieure chauffée
  • Hammam et sauna
  • Chambre à vapeur romaine
  • Salle de fitness
  • Aires de jeux pour enfants
  • Espace barbecue
  • Parking intérieur
  • Groupe électrogène (garanties alimentation continue)
  • Sécurité et vidéosurveillance 24/7
  • Accès à Internet dans toute la zone sociale

Caractéristiques principales de l'appartement
L'appartement est équipé de tout le nécessaire pour vivre confortablement:

  • vitrage panoramique - vue maximale et lumière naturelle;
  • Fenêtres en aluminium double vitrage - excellente isolation acoustique et thermique;
  • Porte d'entrée en acier - sécurité fiable;
  • Interphone vidéo - contrôle d'accès;
  • les armoires de cuisine et de salle de bains intégrées économisent du temps et de l'argent lors de l'aménagement;
  • les enceintes de douche et les installations modernes de plomberie;
  • chauffe-eau électrique pour un approvisionnement ininterrompu en eau chaude.

Ne manquez pas votre chance de devenir le propriétaire de l'immobilier premium dans l'un des complexes les plus prestigieux d'Alanya!

Contactez-nous pour plus d'informations, pour organiser une consultation et pour discuter des modalités d'achat.

Soutien total tout au long du processus, y compris l'aide à l'obtention d'un permis de séjour turc et de la citoyenneté!

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Alanya, Turquie
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