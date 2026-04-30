Complexe résidentiel Apartments for Residence Permit and Turkish Citizenship!

Appartements pour permis de séjour et citoyenneté turque!
2+1 et 3+1 appartements dans le complexe Royal Towers premium - Alanya.
Prix en dessous du marché !
Appartement 2+1 - 177 000 EUR
- Photo de l'appartement dans l'annonce
- Vue du terrain complexe
Duplex 2+1 - 200 000 EUR
- Vue sur la mer (photo disponible sur demande)
- Convient pour le permis de séjour et la citoyenneté turque
Appartement 3+1 - 385 000 EUR
- Vue sur la mer (photo disponible sur demande)
- Convient à la citoyenneté turque
Emplacement et environs
Le complexe Royal Towers est situé dans le centre d'Alanya, à seulement 5 minutes à pied de la mer.
Avantages de localisation:
- 900 mètres jusqu'à la plage de Cléopâtre, un receveur du drapeau bleu pour son eau propre et sa convivialité environnementale
- Magasins, supermarchés, cafés et restaurants adaptés à tous les goûts et budgets sont à distance de marche
- Toutes les commodités nécessaires (hôpital, banque, école, etc.) sont à distance de marche
- Les marchés des légumes et du poisson sont à deux pas
À propos des tours royales
Royal Towers est un nouveau complexe haut de gamme combinant architecture moderne et infrastructure développée.
- Superficie : plus de 4 000 m2
- Structure: deux blocs, 137 appartements
- Lieu: Alanya centre-ville, à 5 minutes de la mer
Infrastructure complexe
Royal Towers offre aux résidents une gamme complète d'équipements pour une vie confortable:
- Grande piscine extérieure
- Piscine intérieure chauffée
- Hammam et sauna
- Chambre à vapeur romaine
- Salle de fitness
- Aires de jeux pour enfants
- Espace barbecue
- Parking intérieur
- Groupe électrogène (garanties alimentation continue)
- Sécurité et vidéosurveillance 24/7
- Accès à Internet dans toute la zone sociale
Caractéristiques principales de l'appartement
L'appartement est équipé de tout le nécessaire pour vivre confortablement:
- vitrage panoramique - vue maximale et lumière naturelle;
- Fenêtres en aluminium double vitrage - excellente isolation acoustique et thermique;
- Porte d'entrée en acier - sécurité fiable;
- Interphone vidéo - contrôle d'accès;
- les armoires de cuisine et de salle de bains intégrées économisent du temps et de l'argent lors de l'aménagement;
- les enceintes de douche et les installations modernes de plomberie;
- chauffe-eau électrique pour un approvisionnement ininterrompu en eau chaude.
Ne manquez pas votre chance de devenir le propriétaire de l'immobilier premium dans l'un des complexes les plus prestigieux d'Alanya!
Contactez-nous pour plus d'informations, pour organiser une consultation et pour discuter des modalités d'achat.
Soutien total tout au long du processus, y compris l'aide à l'obtention d'un permis de séjour turc et de la citoyenneté!