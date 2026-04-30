Complexe résidentiel Apartments for Residence Permit and Turkish Citizenship!

Appartements pour permis de séjour et citoyenneté turque!

2+1 et 3+1 appartements dans le complexe Royal Towers premium - Alanya.

Prix en dessous du marché !

Appartement 2+1 - 177 000 EUR

Photo de l'appartement dans l'annonce

Vue du terrain complexe

Duplex 2+1 - 200 000 EUR

Vue sur la mer (photo disponible sur demande)

Convient pour le permis de séjour et la citoyenneté turque

Appartement 3+1 - 385 000 EUR

Vue sur la mer (photo disponible sur demande)

Convient à la citoyenneté turque



Emplacement et environs

Le complexe Royal Towers est situé dans le centre d'Alanya, à seulement 5 minutes à pied de la mer.

Avantages de localisation:

900 mètres jusqu'à la plage de Cléopâtre, un receveur du drapeau bleu pour son eau propre et sa convivialité environnementale

Magasins, supermarchés, cafés et restaurants adaptés à tous les goûts et budgets sont à distance de marche

Toutes les commodités nécessaires (hôpital, banque, école, etc.) sont à distance de marche

Les marchés des légumes et du poisson sont à deux pas

À propos des tours royales

Royal Towers est un nouveau complexe haut de gamme combinant architecture moderne et infrastructure développée.

Superficie : plus de 4 000 m2

Structure: deux blocs, 137 appartements

Lieu: Alanya centre-ville, à 5 minutes de la mer

Infrastructure complexe

Royal Towers offre aux résidents une gamme complète d'équipements pour une vie confortable:

Grande piscine extérieure

Piscine intérieure chauffée

Hammam et sauna

Chambre à vapeur romaine

Salle de fitness

Aires de jeux pour enfants

Espace barbecue

Parking intérieur

Groupe électrogène (garanties alimentation continue)

Sécurité et vidéosurveillance 24/7

Accès à Internet dans toute la zone sociale

Caractéristiques principales de l'appartement

L'appartement est équipé de tout le nécessaire pour vivre confortablement:

vitrage panoramique - vue maximale et lumière naturelle;

Fenêtres en aluminium double vitrage - excellente isolation acoustique et thermique;

Porte d'entrée en acier - sécurité fiable;

Interphone vidéo - contrôle d'accès;

les armoires de cuisine et de salle de bains intégrées économisent du temps et de l'argent lors de l'aménagement;

les enceintes de douche et les installations modernes de plomberie;

chauffe-eau électrique pour un approvisionnement ininterrompu en eau chaude.

Ne manquez pas votre chance de devenir le propriétaire de l'immobilier premium dans l'un des complexes les plus prestigieux d'Alanya!

Contactez-nous pour plus d'informations, pour organiser une consultation et pour discuter des modalités d'achat.

Soutien total tout au long du processus, y compris l'aide à l'obtention d'un permis de séjour turc et de la citoyenneté!