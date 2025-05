Complexe résidentiel Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey

Le projet d'investissement résidentiel en construction surplombe la mer de Marmara et le lac Büyükçekmece. C'est un complexe familial luxueux avec le style d'une station touristique, composé de 2 bâtiments jusqu'à 14 étages de haut. La zone verte du complexe est de 8 000 m2. Différents aménagements sont disponibles - avec 1-4 chambres.

Premier paiement 50%, acompte pour 24 mois.

Installations et équipement dans la maison

Plus d'informations: système de sécurité et sécurité 24h/24, sauna, hammam, bains turcs, club de fitness, garage souterrain 2 étages, piscine extérieure en plus de la piscine intérieure d'hiver, terrains de jeux pour enfants, sentiers pédestres et sportifs, terrain de basket et de football, 19 magasins.

Emplacement et infrastructure à proximité

Büyükçekmece est un quartier d'Istanbul situé dans la partie européenne de la ville, sur la côte de la mer de Marmara. Les entreprises industrielles de la ville sont concentrées ici. Il ya plusieurs plages sur la côte, populaire pour les habitants. Les premiers établissements humains de la région remontent à l'ère néolithique. A un moment, la colonie grecque d'Athera était située ici.

Les points les plus importants près du projet: