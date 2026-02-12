Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Yekta Blue 5 complex.

Appartement meublé 2+1 dans le complexe Yekta Blue 5 SPA

Meilleur prix sur le marché - 135 000 €!

Vous cherchez à acheter une propriété prestigieuse dans un paradis turc ensoleillé?

Présentant cet appartement meublé 2+1 dans le luxueux complexe de spa Yekta Blue 5 (Mahmutlar, Alanya) de l'un des plus grands promoteurs de la région – la combinaison parfaite de luxe, de confort et d'investissement.

Caractéristiques principales

Superficie : 70 m2

Nombre de chambres: 2

Nombre de salles de bains: 1

Mobilier et appareils: Disponible

Classe : Entreprise+

Lieu: Mahmutlar, Alanya (Turquie).

Distance jusqu'à la mer: 600 mètres.

Pourquoi cette propriété ?

✅ Prix compétitif : 135 000 € – une occasion rare d'acheter des biens immobiliers de haute qualité à un prix attractif.

✅ Solution clé en main : un appartement entièrement meublé – emménagez immédiatement après l'achat !

✅ Situation pratique: Quartier Mahmutlar avec infrastructure bien développée et proximité de la mer (600 m, 8 minutes à pied).

Infrastructure digne d'un hôtel cinq étoiles

Jardin paysager

Grande piscine extérieure avec espace pour enfants séparé

Espace barbecue

Piscine intérieure chauffée

Centre de remise en forme

Spa

Bain turc (hammam) et sauna finlandais

Salle de massage

Salle de détente

Zone de jeux

Ne manquez pas la chance de devenir le propriétaire d'un appartement luxueux dans l'une des zones de villégiature les plus populaires au monde!

✅ Contactez-nous dès maintenant pour planifier une consultation en ligne ou une inspection en personne.