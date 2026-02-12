  1. Realting.com
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Yekta Blue 5 complex.

Mahmutlar, Turquie
depuis
$162,709
11
ID: 33338
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Mahmutlar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement meublé 2+1 dans le complexe Yekta Blue 5 SPA

Meilleur prix sur le marché - 135 000 €!

Vous cherchez à acheter une propriété prestigieuse dans un paradis turc ensoleillé?
Présentant cet appartement meublé 2+1 dans le luxueux complexe de spa Yekta Blue 5 (Mahmutlar, Alanya) de l'un des plus grands promoteurs de la région – la combinaison parfaite de luxe, de confort et d'investissement.

Caractéristiques principales

Superficie : 70 m2
Nombre de chambres: 2
Nombre de salles de bains: 1
Mobilier et appareils: Disponible
Classe : Entreprise+
Lieu: Mahmutlar, Alanya (Turquie).
Distance jusqu'à la mer: 600 mètres.

Pourquoi cette propriété ?
✅ Prix compétitif : 135 000 € – une occasion rare d'acheter des biens immobiliers de haute qualité à un prix attractif.
✅ Solution clé en main : un appartement entièrement meublé – emménagez immédiatement après l'achat !
✅ Situation pratique: Quartier Mahmutlar avec infrastructure bien développée et proximité de la mer (600 m, 8 minutes à pied).

Infrastructure digne d'un hôtel cinq étoiles

  • Jardin paysager
  • Grande piscine extérieure avec espace pour enfants séparé
  • Espace barbecue
  • Piscine intérieure chauffée
  • Centre de remise en forme
  • Spa
  • Bain turc (hammam) et sauna finlandais
  • Salle de massage
  • Salle de détente
  • Zone de jeux

Ne manquez pas la chance de devenir le propriétaire d'un appartement luxueux dans l'une des zones de villégiature les plus populaires au monde!

✅ Contactez-nous dès maintenant pour planifier une consultation en ligne ou une inspection en personne.

Localisation sur la carte

Mahmutlar, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

