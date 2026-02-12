Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Yekta Blue 5 complex.

Appartement meublé 2+1 dans le complexe Yekta Blue 5 SPA
Meilleur prix sur le marché - 135 000 €!
Vous cherchez à acheter une propriété prestigieuse dans un paradis turc ensoleillé?
Présentant cet appartement meublé 2+1 dans le luxueux complexe de spa Yekta Blue 5 (Mahmutlar, Alanya) de l'un des plus grands promoteurs de la région – la combinaison parfaite de luxe, de confort et d'investissement.
Caractéristiques principales
Superficie : 70 m2
Nombre de chambres: 2
Nombre de salles de bains: 1
Mobilier et appareils: Disponible
Classe : Entreprise+
Lieu: Mahmutlar, Alanya (Turquie).
Distance jusqu'à la mer: 600 mètres.
Pourquoi cette propriété ?
✅ Prix compétitif : 135 000 € – une occasion rare d'acheter des biens immobiliers de haute qualité à un prix attractif.
✅ Solution clé en main : un appartement entièrement meublé – emménagez immédiatement après l'achat !
✅ Situation pratique: Quartier Mahmutlar avec infrastructure bien développée et proximité de la mer (600 m, 8 minutes à pied).
Infrastructure digne d'un hôtel cinq étoiles
Ne manquez pas la chance de devenir le propriétaire d'un appartement luxueux dans l'une des zones de villégiature les plus populaires au monde!
✅ Contactez-nous dès maintenant pour planifier une consultation en ligne ou une inspection en personne.