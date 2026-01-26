  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Alanya
  4. Complexe résidentiel Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.

Complexe résidentiel Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.

Kargicak, Turquie
depuis
$183,853
BTC
2.1868970
ETH
114.6246204
USDT
181 772.7904137
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
5
Laisser une demande
ID: 33211
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1317
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Kargıcak

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

Photos de l'appartement disponibles sur demande.
Appartement de deux chambres (2+1), 100 m2, dans le complexe Azeroth Enesay Residence sur le front de mer.

  • Vue directe sur la mer
  • Appartement non meublé
  • Bâtiment achevé en 2022

Azeroth Enesay Residence est situé dans le quartier de Kargicak, à 150 mètres de la mer, à proximité de toutes les commodités de la ville.

Le complexe se compose de deux bâtiments de 6 étages situés dans une zone paysagée et protégée de 7 000 m2 avec une excellente infrastructure et un parking souterrain (chaque appartement a sa propre place de parking).

Infrastructure:

  • Terrain paysagé avec jardin
  • Aménagement paysager
  • Plage privée
  • Piscine extérieure avec parc aquatique
  • Piscine pour enfants
  • Salle de bains et de détente
  • Lobby, réception
  • Ascenseurs modernes
  • Piscine intérieure
  • Matériel de gymnastique
  • Salle de massage
  • Salle à vapeur
  • Sauna
  • Bain turc
  • Cinéma
  • Chambre des enfants
  • Salle de conférence
  • Tennis de table
  • Billards
  • Système de communication interne
  • Système central par satellite
  • Internet (Wi-Fi)
  • Groupe électrogène
  • Espace barbecue
  • Cour de sport
  • Générateur électrique
  • Stationnement souterrain
  • Parking extérieur
  • Sécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéo

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Localisation sur la carte

Kargicak, Turquie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$87,393
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$335,510
Quartier résidentiel New Apartments in Alanya Oba Close to Social Amenities
Oba, Turquie
depuis
$133,466
Complexe résidentiel Zeray Dora Hill
Cayirkoy Mahallesi, Turquie
depuis
$126,728
Complexe résidentiel New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city center, Istanbul, Turkey
Bahcelievler, Turquie
depuis
$744,591
Vous regardez
Complexe résidentiel Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Kargicak, Turquie
depuis
$183,853
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquie
depuis
$87,393
Il y a 340 appartements dans 3 blocs avec 14 étages. Appartements avec 1-2 chambres.Complexe résidentiel à 3 minutes à pied de la mer, avec jardins et zones de loisirs.Paiement par acompte de 50%.Emplacement et infrastructure à proximité Quartier de Mezitli, quartier de Teje. Distance jusqu'…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Mahmutlar, Turquie
depuis
$208,579
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer et les montagnes.La résidence dispose d'un complexe spa avec un coin salon et des salles de massage, deux piscines extérieures avec toboggans, une piscine intérieure et une piscine pour enfants, un parking, un sauna, un centre…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sun Complex
Complexe résidentiel Sun Complex
Complexe résidentiel Sun Complex
Complexe résidentiel Sun Complex
Complexe résidentiel Sun Complex
Afficher tout Complexe résidentiel Sun Complex
Complexe résidentiel Sun Complex
Didim, Turquie
depuis
$197,659
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
4-Bedroom Fully Furnished Duplex Apartment- 600m to the Beach in Didim.  Didim, which was a small peninsula of the Aegean Sea, was a small fishing village in the past and has become a big holiday town day by day with its peaceful, traditional and fun nightlife with a lively atmosphere. …
Développeur
Polat Group
Laisser une demande
Realting.com
Aller