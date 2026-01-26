Complexe résidentiel Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.

Photos de l'appartement disponibles sur demande.

Appartement de deux chambres (2+1), 100 m2, dans le complexe Azeroth Enesay Residence sur le front de mer.

Vue directe sur la mer

Appartement non meublé

Bâtiment achevé en 2022

Azeroth Enesay Residence est situé dans le quartier de Kargicak, à 150 mètres de la mer, à proximité de toutes les commodités de la ville.

Le complexe se compose de deux bâtiments de 6 étages situés dans une zone paysagée et protégée de 7 000 m2 avec une excellente infrastructure et un parking souterrain (chaque appartement a sa propre place de parking).

Infrastructure:

Terrain paysagé avec jardin

Aménagement paysager

Plage privée

Piscine extérieure avec parc aquatique

Piscine pour enfants

Salle de bains et de détente

Lobby, réception

Ascenseurs modernes

Piscine intérieure

Matériel de gymnastique

Salle de massage

Salle à vapeur

Sauna

Bain turc

Cinéma

Chambre des enfants

Salle de conférence

Tennis de table

Billards

Système de communication interne

Système central par satellite

Internet (Wi-Fi)

Groupe électrogène

Espace barbecue

Cour de sport

Stationnement souterrain

Parking extérieur

Sécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéo

