Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers Élégants Vue Mer à Istanbul Besiktas

Immobiliers avec Vue sur la Mer Près de la Mer à Istanbul Besiktas

Les immobiliers dans un projet se distinguent par leur emplacement avantageux. Besiktas est situé sur le côté européen d'Istanbul et attire l'attention grâce aux vues sur le Bosphore. De plus, le pont 15 Temmuz Sehitler est situé dans la région.

Les immobiliers à vendre à Istanbul Besiktas se trouvent à distance de marche des besoins quotidiens et en face des arrêts de transport en commun. Les immobiliers sont situés à 100 m du parc Abbasaga, 250 m de l'université technique de Yildiz, 300 m de la place Besiktas, 400 m de l'hôtel Conrad, 500 m de l'hôpital d'État Sait Ciftci, 650 m de la plage, 1 km du parc Yildiz, 1,4 km du centre Zorlu, 1,6 km du palais Dolmabahce, 2,1 km d'Ortakoy, 3 km du pont 15 Temmuz Sehitler et 42 km de l'aéroport d'Istanbul.

Le projet résidentiel de luxe se compose d'un total de 293 appartements dans 10 blocs de 6 étages situés sur une superficie de 17.650 m². Le projet est riche en équipements sociaux tels que des piscines intérieures et extérieures, un bain turc, un sauna, un SPA, une salle de sport, un bar à vitamines, des sentiers de randonnée, des pergolas, une piscine pour enfants, des aires de jeux pour enfants, un parking intérieur, une sécurité 24/7 et un système de caméra de sécurité.

Les immobiliers sont dotés d'une cuisine séparée, un balcon et une salle de bain attenante. Ils sont dotés de nombreuses caractéristiques telles qu'une porte en acier, un système de maison intelligente, des appareils de cuisine, des revêtements de sol stratifiés et céramiques, une cabine de douche, des fenêtres en PVC à double vitrage et des portes de balcon.

IST-01059