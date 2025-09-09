Appartement dans un nouvel immeuble Appartement flambant neuf avec vue sur la montagne à Konyaaltı Antalya

Appartement T2 dans une résidence sécurisée avec parking intérieur à Konyaaltı, Antalya

Antalya offre un style de vie côtier dynamique avec un climat chaud, de belles plages, un riche patrimoine historique et des équipements modernes, ce qui en fait une destination prisée des résidents et des touristes. Situé en face de l'hôpital d'État de Konyaaltı, dans le quartier Hurma de Konyaaltı, cet appartement offre de nombreux avantages à Antalya, car il se trouve dans un quartier en développement doté d'infrastructures sociales et l'un des quartiers les plus prisés de la ville.

Cet appartement T2 à vendre dans une résidence sécurisée se distingue par sa proximité avec les commerces de proximité, tels qu'un supermarché, une boulangerie et une station de taxis à 200 mètres. L'appartement est idéalement situé à 2,5 km de la plage de Konyaaltı, à 2,6 km du port de plaisance de Setur Marina, à 2,9 km du téléphérique de Sarısu, à 5,4 km de l'hôpital Olimpos, à 13 km de Kaleiçi (vieille ville) et à 26,5 km de l'aéroport d'Antalya.

Cet appartement flambant neuf, doté d'un balcon et offrant une vue sur la montagne, fait partie d'un superbe projet construit sur un terrain de 2 435 m². Le complexe comprend des équipements exclusifs tels qu'une piscine, un bassin pour enfants, un ascenseur, une aire de jeux pour enfants, une salle de sport, un sauna, une salle de jeux, une salle de billard, un pavillon, un système de sécurité 24h/24 et 7j/7 et un système de caméras.

L'appartement à vendre à Antalya, situé dans ce complexe sécurisé face à la piscine, est équipé d'un système de chauffage au sol. Il comprend un salon, une cuisine américaine, une chambre, un balcon, une salle de bains et des toilettes.

AYT-04506