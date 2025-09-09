  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Muratpasa
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel

Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel

Muratpasa, Turquie
depuis
$653,362
;
50
Laisser une demande
ID: 27893
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Immobiliers avec Vue Panoramique sur la Mer Dans un Projet Exceptionnel à Alanya Kestel

Les immobiliers élégants sont situés à Kestel Alanya. Kestel est une région en développement qui offre de nombreuses commodités. On y trouve des sentiers de randonnée, des restaurants, des cafés et bien d'autres commodités quotidiennes et sociales.

Les immobiliers à vendre à Alanya se trouvent à 1 km de la plage, 4 km du centre de Mahmutlar, 4,5 km du centre commercial Alanyum, 7,4 km du château d'Alanya et 32 km de l'aéroport de Gazipasa.

Les nouveaux immobiliers sont situés dans un projet composé de 14 blocs sur une superficie totale de 35.109 m². Le projet comprend des piscines intérieures et extérieures à débordement, des toboggans aquatiques pour enfants et adultes, des cascades, des sentiers de randonnée, des terrains de basket-ball et de volley-ball, des tables de ping-pong, des courts de tennis, des équipements de water-polo, des aires de jeux pour enfants, des aires de repos, un lobby commun, une réception, une piscine intérieure chauffée, un hammam, un sauna, des salles de vapeur et de sel, des salles de massage, des salles de loisirs pour adultes, et un parc pour enfants.


AYT-04119

Localisation sur la carte

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Two Bedroom Full furnished Apartment in Alanya
Oba, Turquie
depuis
$128,128
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$301,088
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$149,226
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Milas, Turquie
depuis
$425,314
Complexe résidentiel Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$151,482
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Muratpasa, Turquie
depuis
$653,362
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Milas, Turquie
depuis
$2,37M
Nous vous proposons des villas spacieuses et confortables avec piscines, jardins et salles à manger en plein air, vue pittoresque sur les collines, oliveraies et la mer, places de parking.Superficie du jardin - de 1 000 m2 à 3 700 m2.Les résidences sont en fait marque Six Senses Residences K…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Afficher tout Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Mahmutlar, Turquie
depuis
$123,857
The remoteness of the complex from the sea is only 200 meters and a few steps from the main street of Mahmutlar with restaurants, cafes, grocery stores. Twice a week on Tuesday and on Saturday is the agricultural bazaar, where you can buy fresh vegetables and fruits, dairy products and much …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Merkez Caddesi, Turquie
depuis
$439,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Veuillez contacter nos spécialistes pour connaître la disponibilité et les prix des appartements.Notre projet est situé dans le quartier de Sisli, l'un des quartiers les plus populaires d'Istanbul.Le projet est situé sur une superficie de 6 058 m2 et comprend 1 127 appartements, avec des amé…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Realting.com
Aller