Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel

Immobiliers avec Vue Panoramique sur la Mer Dans un Projet Exceptionnel à Alanya Kestel

Les immobiliers élégants sont situés à Kestel Alanya. Kestel est une région en développement qui offre de nombreuses commodités. On y trouve des sentiers de randonnée, des restaurants, des cafés et bien d'autres commodités quotidiennes et sociales.

Les immobiliers à vendre à Alanya se trouvent à 1 km de la plage, 4 km du centre de Mahmutlar, 4,5 km du centre commercial Alanyum, 7,4 km du château d'Alanya et 32 km de l'aéroport de Gazipasa.

Les nouveaux immobiliers sont situés dans un projet composé de 14 blocs sur une superficie totale de 35.109 m². Le projet comprend des piscines intérieures et extérieures à débordement, des toboggans aquatiques pour enfants et adultes, des cascades, des sentiers de randonnée, des terrains de basket-ball et de volley-ball, des tables de ping-pong, des courts de tennis, des équipements de water-polo, des aires de jeux pour enfants, des aires de repos, un lobby commun, une réception, une piscine intérieure chauffée, un hammam, un sauna, des salles de vapeur et de sel, des salles de massage, des salles de loisirs pour adultes, et un parc pour enfants.

AYT-04119