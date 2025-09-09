Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec jacuzzi séparé et vue sur le Bosphore à Beşiktaş

Appartements avec vue sur le Bosphore et grand balcon à 500 mètres d'Akmerkez à Beşiktaş, Istanbul

Les appartements à vendre sont situés dans le quartier de Levent à Beşiktaş. Levent est le centre financier d'Istanbul et l'une des zones à plus forte valeur foncière d'Istanbul avec son trafic humain quotidien élevé. La région attire l'attention avec son littoral, ses centres commerciaux exclusifs, ses cafés et restaurants avec vue sur le Bosphore, ses lieux de divertissement et ses écoles proposant un enseignement des langues étrangères.

Le projet exclusif avec jacuzzi privé sur la terrasse est situé à distance de marche des besoins quotidiens, à 200 mètres des arrêts de bus, à 350 mètres de la station de métro Nispetiye, à 500 mètres d'Akmerkez, l'un des centres commerciaux les plus exclusifs d'Istanbul, à 1,8 km de l'arrêt de métrobus, à 1,9 km de l'hôtel Raffles Istanbul, à 2 km du centre Zorlu, à 2,5 km de la plage de Bebek, à 5,4 km de la place Beşiktaş et à 37,9 km de l'aéroport d'Istanbul.

Le projet, qui propose des appartements avec vue sur le Bosphore et des balcons avec jacuzzi privé, a une superficie de 2300 m². Le projet se compose d'un seul bloc et de 14 étages. Le projet comprend 77 unités indépendantes de 1 à 3 chambres. Certains appartements du projet disposent d'un jacuzzi privé sur le balcon et offrent une vue panoramique sur Istanbul dans un environnement paisible et moderne. Le projet, qui dispose d'équipements sociaux très riches, comprend des caractéristiques telles qu'une piscine extérieure pouvant être fermée sur son toit, une salle de sport, une zone de loisirs, un système de chauffage par le sol, un sauna, un parking de 5 étages, des aires de jeux pour enfants, un ascenseur, un système de refroidissement VFR, un service de sécurité 24h/24 et 7j/7 et des caméras de sécurité. Le projet propose également des appartements avec cuisine ouverte et salle de bain attenante.

Les appartements à vendre à Istanbul sont équipés d'un ensemble de cuisine intégré à 5 feux comprenant un four, une hotte, une cuisinière, un lave-vaisselle et un réfrigérateur. Ils présentent également de riches caractéristiques telles qu'une porte en acier, un système de maison intelligente, des revêtements de surface stratifiés et en céramique, une cabine de douche, des fenêtres à double vitrage en PVC et des portes de balcon.

IST-01642