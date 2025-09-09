  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kartal
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Kartal, Istanbul

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Kartal, Istanbul

Kartal, Turquie
depuis
$739,299
;
14
Laisser une demande
ID: 27741
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kartal

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    23

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements à vendre avec piscine dans un complexe à Kartal, Istanbul

Kartal, situé sur la rive anatolienne d'Istanbul, est un quartier animé qui offre une vue unique sur la mer et les Îles des Princes grâce à sa situation côtière, ainsi que des zones de camping grâce à la forêt d'Aydos, riche en oxygène. Le littoral offre des sentiers pédestres, des parcs, des salles de concert et d'événements, des centres commerciaux et de loisirs, pour un style de vie actif et agréable. Kartal se distingue également par sa proximité avec la gare de Marmaray, les stations de métro, l'embarcadère des ferries et l'aéroport, ainsi que par ses promenades côtières et ses espaces verts.

Les appartements à vendre à Kartal, Istanbul, sont idéalement situés : 50 m du marché le plus proche, 100 m des écoles privées, 200 m du sentier côtier, 750 m de la gare de Marmaray, 2 km du métro, 3 km du centre commercial, 20 km de l’aéroport Sabiha Gökçen, 22 km du tunnel Eurasie et 32 km du pont des Martyrs du 15 Juillet (aussi appelé pont du Bosphore).

Composé de 2 blocs et de 206 unités, le projet comprend des parkings extérieurs et intérieurs, des piscines couvertes et ouvertes, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des systèmes d’énergie solaire, des sentiers pédestres, un sauna, un hammam, une cafétéria, une aire de jeux pour enfants, un club social, un jardin commun, un court de tennis, un service de réception, un terrain de basket-ball, un terrain de squash, un concierge, un service de sécurité et des caméras de surveillance.

Les appartements avec vue sur la mer sont équipés d'un ensemble de cuisine intégré, de systèmes avancés de purification de l'eau, d'une baignoire, d'une buanderie, d'une cabine de douche, d'un dressing, d'une salle de bain attenante, d'un système de maison intelligente, d'un système de fenêtres en PVC, d'un balcon, d'une terrasse, d'un système de télévision par satellite central, d'une salle de bain de style Hilton, d'un balcon et d'une porte en acier.


IST-01678

Localisation sur la carte

Kartal, Turquie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$142,728
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Erdemli, Turquie
depuis
$52,528
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquie
depuis
$480,507
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$298,452
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Umraniye, Turquie
depuis
$350,000
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur les îles des Princes à Kartal, Istanbul
Kartal, Turquie
depuis
$739,299
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$90,306
Complexe résidentiel avec vue panoramique sur la nature. Il se compose de 27 appartements avec des aménagements différents:Appartements avec 1 chambre — 12 unitésAppartements avec 2 chambres — 9 unitésDuplex appartements avec 2 chambres — 1 unitésAppartements Duplex avec 3 chambres — 4 unité…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$841,025
Nous offrons des appartements spacieux.La résidence dispose d'espaces verts, d'une piscine intérieure, de terrains de basketball et de terrains de football, d'aires de marche, d'un centre de remise en forme, d'un spa et d'un bain turc, d'une aire de jeux pour enfants, d'un café.Achèvement - …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$658,981
Nous proposons des appartements de luxe avec 1-3 chambres. Certains appartements ont des jardins privés.CaractéristiquespiscineParking intérieuraire de jeux pour enfantsterrains de sportAchèvement - Juin 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Vous pouvez marcher jusqu'aux centres com…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller