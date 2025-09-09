  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Muratpasa
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya

Muratpasa, Turquie
depuis
$206,015
;
25
Laisser une demande
ID: 27735
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements élégants à vendre à Alanya Mahmutlar, à 250 m de la plage

Mahmutlar, situé à l'est d'Alanya, connaît un développement rapide. C'est le centre d'intérêt des touristes locaux et étrangers avec sa plage immaculée, ses longs sentiers pédestres, ses restaurants, ses centres commerciaux et ses rues animées. Ce quartier, prisé des investisseurs immobiliers, offre un cadre de vie agréable été comme hiver.

Les appartements à vendre à Alanya Antalya se trouvent à 270 m de la plage, à 350 m du marché, d'une pharmacie, d'un centre de santé et d'établissements scolaires, à 13 km du centre d'Alanya et à 25 km de l'aéroport de Gazipaşa.

Construit sur un terrain de 976 m², le projet comprend 28 appartements répartis dans un seul bloc. Le complexe dispose d'une piscine intérieure et extérieure, d'un sauna, d'une salle de sport, d'une salle de loisirs et d'un espace barbecue.

Dans ce projet où le confort est une priorité, Il y a des caractéristiques telles que des comptoirs en granit dans la cuisine, des peintures murales lavables, des fenêtres en PVC, un système de murs d'isolation thermique et phonique, des armoires de cuisine en MDF.


AYT-04524

Localisation sur la carte

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
depuis
$369,085
Complexe résidentiel Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Sariyer, Turquie
depuis
$1,13M
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$658,981
Complexe résidentiel GALA
Yenisehir, Turquie
depuis
$50,642
Complexe résidentiel Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$522,289
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$206,015
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Mahmutlar, Turquie
depuis
$179,379
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Afficher tout Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Doga Sokak, Turquie
depuis
$440,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
C'est un projet unique et unique avec un tel concept, offrant un nouveau style de vie, à la fois confortable et connecté à la nature, situé dans la zone populaire de Ümraniye à côté du centre financier d'Istanbul.Le projet est situé sur une superficie de 23.000 m2, où 70% est une zone verte,…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Alanya, Turquie
depuis
$227,047
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Appartements de luxe à vendre dans un nouveau complexe résidentiel, au coeur d'Alanya!A 900 mètres de la mer la plus propre et à quelques pas de toute l'infrastructure de la ville, vous trouverez un complexe résidentiel exclusif idéal pour la résidence permanente. Le complexe est situé sur u…
Agence
Alanya Eiendom
Laisser une demande
Realting.com
Aller