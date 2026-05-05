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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Mersin, Turquie

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Limonlu, Turquie
Appartement 1 chambre
Limonlu, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 1/10
Location Appartement à proximité de la mer à Erdemli Limonlu Mersin Erdemli, préféré à la fo…
$311
par mois
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