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Loyer mensuel de appartements en Mersin, Turquie

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Appartement 1 chambre dans Limonlu, Turquie
Appartement 1 chambre
Limonlu, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 1/10
Location Appartement à proximité de la mer à Erdemli Limonlu Mersin Erdemli, préféré à la fo…
$311
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Mersin, Turquie

avec Vue sur la mer
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