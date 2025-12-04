Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Région de Marmara
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Terrasse

avec terrasse Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Région de Marmara, Turquie

5 propriétés total trouvé
Duplex 7 chambres dans 267 Sokak, Turquie
Duplex 7 chambres
267 Sokak, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 420 m²
Sol 5/5
$9,07M
Duplex 4 chambres dans , Turquie
Duplex 4 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 3/3
$4,94M
Duplex 3 chambres dans , Turquie
Duplex 3 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 204 m²
Sol 10/11
$5,44M
Sky ApartmentsSky Apartments
Duplex 4 chambres dans , Turquie
Duplex 4 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 163 m²
Sol 3/4
$3,46M
Duplex 4 chambres dans , Turquie
Duplex 4 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Sol 3/4
$8,66M
