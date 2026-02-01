Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Kepez, Turquie

villas
3
maisons de ville
6
duplex
8
26 propriétés total trouvé
Duplex 4 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 4 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Appartement Duplex 4 Chambres avec plan ouvert et cuisine séparée à Kepez Le quartier de Çam…
$180,174
Duplex 3 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 3 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Sol 3/4
Appartements à proximité des centres commerciaux et des routes principales à Kepez Le quarti…
$152,913
Maison 2 chambres dans Kepez, Turquie
Maison 2 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 3/7
$6,22M
Maison 15 chambres dans Kepez, Turquie
Maison 15 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 20
Chambres 15
Nombre de salles de bains 15
Surface 1 375 m²
Nombre d'étages 6
Immeuble Premium avec 24 appartements 2 chambres meublés à Antalya L'ensemble du bâtiment à …
$2,33M
Maison de ville 2 chambres dans Kepez, Turquie
Maison de ville 2 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
L'appartement est situé à Kepez/Çamlıbel Quartier au rez-de-chaussée d'un immeuble de 3 étag…
$75,564
Duplex 5 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 5 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 2/2
$4,33M
Duplex 4 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 4 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 7
Appartements Vue sur la mer et la ville à Çankaya Quartier, Kepez, Antalya Les appartements …
$815,671
Duplex 6 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 6 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 2 m²
Sol 3
$7,35M
Maison de ville 1 chambre dans Kepez, Turquie
Maison de ville 1 chambre
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Nombre d'étages 5
Le complexe, achevé en 2025, est situé dans la région d'Antalya / Kepez. Le complexe compren…
$70,173
Villa 2 chambres dans Kepez, Turquie
Villa 2 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
Nombre d'étages 2
$220,054
Maison de ville 1 chambre dans Kepez, Turquie
Maison de ville 1 chambre
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Nombre d'étages 8
Le complexe, achevé en 2023, est situé dans le quartier Göksu d'Antalya/Kepez. Il se trouve …
$105,259
Maison de ville 2 chambres dans Kepez, Turquie
Maison de ville 2 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Nombre d'étages 5
Le complexe a été construit en 2024 dans la région d'Antalya/Kepez. Le complexe se compose d…
$121,922
Duplex 2 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 2 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Sol 3/4
Appartements à proximité des centres commerciaux et des routes principales à Kepez Le quarti…
$110,240
Duplex 2 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 2 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Appartements Elite 800 M de l'hôpital et de la gare de Tram à Kepez Antalya Les appartements…
$173,524
Maison de ville 2 chambres dans Kepez, Turquie
Maison de ville 2 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 2
Terminé à la fin de 2024, le bâtiment est situé à Antalya/Kepez. L'emplacement est à 8,5 km …
$75,564
Maison de ville 2 chambres dans Kepez, Turquie
Maison de ville 2 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Villa près des commodités sociales à Kepez Altınova avec des options de transport faciles Le…
$257,226
Duplex 5 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 5 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 2 m²
Sol 3/3
$3,97M
Duplex 5 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 5 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Sol 4/5
$4,73M
Duplex 2 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 2 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
Nombre d'étages 4
Appartement central à vendre à distance de marche de Tram Kepez, l'un des quartiers centraux…
$113,203
Duplex 4 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 4 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 2/2
$5,04M
Villa 11 chambres dans Kepez, Turquie
Villa 11 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 13
Chambres 11
Nombre de salles de bains 7
Surface 864 m²
Nombre d'étages 2
Villa individuelle avec piscine semi-olympique à Antalya Kepez Duacı Quartier, l'une des zon…
$1,35M
Maison de ville 2 chambres dans Kepez, Turquie
Maison de ville 2 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 4
Le complexe, qui a été achevé au 3ème trimestre de 2025, est situé à Antalya/Kepez Ayanoglu …
$88,735
Villa 4 chambres dans Kepez, Turquie
Villa 4 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 348 m²
Villas avec piscines privées et jardins dans un complexe à Kepez Les villas sont situées dan…
$2,33M
Villa 5 chambres dans Kepez, Turquie
Villa 5 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
$20,45M
Duplex 6 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 6 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Sol 2/2
$6,05M
Duplex 5 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 5 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 3/3
$6,58M
