Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Kepez, Turquie

13 propriétés total trouvé
Duplex 6 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 6 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Sol 2/2
$5,91M
Duplex 4 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 4 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 2/2
$4,93M
Duplex 5 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 5 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 3/3
$6,43M
Duplex 5 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 5 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 2/2
$4,23M
Duplex 6 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 6 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 211 m²
Sol 3/3
$9,57M
Duplex 6 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 6 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 2 m²
Sol 3
$7,19M
Duplex 5 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 5 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 2 m²
Sol 3/3
$3,88M
Duplex 3 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 3 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Sol 3/4
Appartements à proximité des centres commerciaux et des routes principales à Kepez Le quarti…
$157,110
Duplex 2 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 2 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Sol 3/4
Appartements à proximité des centres commerciaux et des routes principales à Kepez Le quarti…
$113,369
Duplex 2 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 2 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
Nombre d'étages 4
Appartement central à vendre à distance de marche de Tram Kepez, l'un des quartiers centraux…
$111,883
Duplex 4 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 4 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 7
Appartements Vue sur la mer et la ville à Çankaya Quartier, Kepez, Antalya Les appartements …
$815,671
Duplex 2 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 2 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Appartements Elite 800 M de l'hôpital et de la gare de Tram à Kepez Antalya Les appartements…
$173,524
Duplex 5 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 5 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Appartements Elite 800 M de l'hôpital et de la gare de Tram à Kepez Antalya Les appartements…
$196,660
