  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kepez
  4. Commercial

Immobilier commercial en Kepez, Turquie

3 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 10 m² dans Kepez, Turquie
Propriété commerciale 10 m²
Kepez, Turquie
Surface 10 m²
$404,95M
Laisser une demande
Boutique 600 m² dans Kepez, Turquie
Boutique 600 m²
Kepez, Turquie
Surface 600 m²
$25,47M
Laisser une demande
Bureau 61 m² dans Kepez, Turquie
Bureau 61 m²
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 1
Surface 61 m²
$34,324
Laisser une demande
