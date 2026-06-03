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Vue sur la mer Penthouses à vendre en Kas, Turquie

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1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Kas, Turquie
Penthouse 2 chambres
Kas, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 3
Appartement Duplex 2 Chambres avec vue sur la mer à Antalya Kaş Center Kaş, situé sur la côt…
$292,206
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