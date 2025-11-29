Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Isparta
  4. Commercial

Immobilier commercial en Isparta, Turquie

4 propriétés total trouvé
Investissement 405 m² dans Kayi, Turquie
Investissement 405 m²
Kayi, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 405 m²
$11,13M
Laisser une demande
Propriété commerciale 300 m² dans Deregumu, Turquie
Propriété commerciale 300 m²
Deregumu, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
$9,74M
Laisser une demande
Propriété commerciale 45 m² dans Isparta, Turquie
Propriété commerciale 45 m²
Isparta, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
$15,08M
Laisser une demande
NotarNotar
Propriété commerciale 840 m² dans Isparta, Turquie
Propriété commerciale 840 m²
Isparta, Turquie
Nombre de pièces 10
Nombre de salles de bains 4
Surface 840 m²
$34,79M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller