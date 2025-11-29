Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Isparta, Turquie

appartements
18
19 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Isparta, Turquie
Appartement 4 chambres
Isparta, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
$4,21M
Appartement dans Isparta, Turquie
Appartement
Isparta, Turquie
Surface 440 m²
$7,54M
Appartement 4 chambres dans Isparta, Turquie
Appartement 4 chambres
Isparta, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 135 m²
Sol 2/5
$4,64M
Appartement 4 chambres dans Isparta, Turquie
Appartement 4 chambres
Isparta, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
$4,23M
Appartement dans Isparta, Turquie
Appartement
Isparta, Turquie
Surface 400 m²
$13,92M
Duplex 6 chambres dans Isparta, Turquie
Duplex 6 chambres
Isparta, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 158 m²
$5,74M
Appartement dans Isparta, Turquie
Appartement
Isparta, Turquie
Surface 489 m²
$8,18M
Appartement dans Isparta, Turquie
Appartement
Isparta, Turquie
Surface 762 m²
$14,50M
Appartement dans Buyuk Gokceli, Turquie
Appartement
Buyuk Gokceli, Turquie
Surface 496 m²
$1,07M
Appartement 4 chambres dans Isparta, Turquie
Appartement 4 chambres
Isparta, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
$4,15M
Appartement 4 chambres dans Isparta, Turquie
Appartement 4 chambres
Isparta, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
$4,99M
Appartement 4 chambres dans Isparta, Turquie
Appartement 4 chambres
Isparta, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 1/3
$5,22M
Appartement 4 chambres dans Isparta, Turquie
Appartement 4 chambres
Isparta, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
$3,24M
Appartement 3 chambres dans Isparta, Turquie
Appartement 3 chambres
Isparta, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
$2,03M
Appartement dans Sav, Turquie
Appartement
Sav, Turquie
Surface 365 m²
$2,32M
Appartement 3 chambres dans Gelincik, Turquie
Appartement 3 chambres
Gelincik, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
$2,26M
Appartement 4 chambres dans Isparta, Turquie
Appartement 4 chambres
Isparta, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 128 m²
$3,02M
Appartement 4 chambres dans Isparta, Turquie
Appartement 4 chambres
Isparta, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
$3,48M
Appartement 4 chambres dans Isparta, Turquie
Appartement 4 chambres
Isparta, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
$2,73M
