Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. İlkadım
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Ilkadim, Turquie

appartements
3
3 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Ilkadim, Turquie
Appartement 4 chambres
Ilkadim, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Sol 4/4
$3,54M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Ilkadim, Turquie
Appartement 2 chambres
Ilkadim, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 550 m²
Sol 4
$1,97M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Ilkadim, Turquie
Appartement 4 chambres
Ilkadim, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 2/5
$1,86M
Laisser une demande
OneOne
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller