Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Germencik
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Germencik, Turquie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Germencik, Turquie
Villa 5 chambres
Germencik, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 380 m²
Nombre d'étages 2
$7,91M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller