  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Eskişehir
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Eskişehir, Turquie

Tepebasi
Villa 7 chambres dans Odunpazari, Turquie
Villa 7 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Sol 3/3
$8,06M
Villa 5 chambres dans Tepebasi, Turquie
Villa 5 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
Sol 2/2
$6,67M
Villa 6 chambres dans Karagozler Mahallesi, Turquie
Villa 6 chambres
Karagozler Mahallesi, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
$29,59M
