Immobilier commercial en Eskişehir, Turquie

Investissement 220 m² dans Odunpazari, Turquie
Investissement 220 m²
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
$5,53M
Boutique 140 m² dans Tepebasi, Turquie
Boutique 140 m²
Tepebasi, Turquie
Surface 140 m²
$2,04M
Boutique 410 m² dans Tepebasi, Turquie
Boutique 410 m²
Tepebasi, Turquie
Surface 410 m²
$15,73M
Boutique 175 m² dans Tepebasi, Turquie
Boutique 175 m²
Tepebasi, Turquie
Nombre de salles de bains 1
Surface 175 m²
$13,98M
Bureau 160 m² dans Tepebasi, Turquie
Bureau 160 m²
Tepebasi, Turquie
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
$6,99M
Fabrication 25 m² dans Odunpazari, Turquie
Fabrication 25 m²
Odunpazari, Turquie
Surface 25 m²
$232,88M
Boutique 225 m² dans Odunpazari, Turquie
Boutique 225 m²
Odunpazari, Turquie
Surface 225 m²
$4,25M
Boutique 220 m² dans Odunpazari, Turquie
Boutique 220 m²
Odunpazari, Turquie
Surface 220 m²
$3,78M
Bureau 75 m² dans Tepebasi, Turquie
Bureau 75 m²
Tepebasi, Turquie
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 3
$5,24M
Boutique 555 m² dans Odunpazari, Turquie
Boutique 555 m²
Odunpazari, Turquie
Surface 555 m²
$14,27M
Bureau 125 m² dans Odunpazari, Turquie
Bureau 125 m²
Odunpazari, Turquie
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
Sol 3
$4,60M
Boutique 800 m² dans Odunpazari, Turquie
Boutique 800 m²
Odunpazari, Turquie
Surface 800 m²
$6,38M
Propriété commerciale 125 m² dans Tepebasi, Turquie
Propriété commerciale 125 m²
Tepebasi, Turquie
Surface 125 m²
$2,10M
Bureau 60 m² dans Odunpazari, Turquie
Bureau 60 m²
Odunpazari, Turquie
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 4
$2,64M
