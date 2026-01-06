Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Efeler
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Efeler, Turquie

4 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Yilmazkoy, Turquie
Villa 6 chambres
Yilmazkoy, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
Nombre d'étages 2
$3,93M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Yilmazkoy, Turquie
Villa 5 chambres
Yilmazkoy, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 2
$4,10M
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Efeler, Turquie
Villa 7 chambres
Efeler, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 352 m²
Nombre d'étages 3
$5,62M
Laisser une demande
AtlantaAtlanta
Villa 7 chambres dans Kardeskoy, Turquie
Villa 7 chambres
Kardeskoy, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
$19,61M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller