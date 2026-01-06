Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Efeler
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Efeler, Turquie

propriété commerciale
7
magasins
3
Investissement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Investissement 150 m² dans Kardeskoy, Turquie
Investissement 150 m²
Kardeskoy, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
$937,352
Laisser une demande
Investissement 2 m² dans Cayyuzu, Turquie
Investissement 2 m²
Cayyuzu, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 2 m²
Nombre d'étages 1
$1,52M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller