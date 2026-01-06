Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Efeler, Turquie

Investissement 150 m² dans Kardeskoy, Turquie
Investissement 150 m²
Kardeskoy, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
$937,352
Propriété commerciale 45 m² dans Tepecik, Turquie
Propriété commerciale 45 m²
Tepecik, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Nombre d'étages 3
$15,82M
Boutique 137 m² dans Efeler, Turquie
Boutique 137 m²
Efeler, Turquie
Surface 137 m²
$1,09M
Propriété commerciale 3 m² dans Imamkoy, Turquie
Propriété commerciale 3 m²
Imamkoy, Turquie
Surface 3 m²
$2,23M
Boutique 40 m² dans Efeler, Turquie
Boutique 40 m²
Efeler, Turquie
Surface 40 m²
$1,38M
Boutique 115 m² dans Efeler, Turquie
Boutique 115 m²
Efeler, Turquie
Surface 115 m²
$4,92M
Investissement 2 m² dans Cayyuzu, Turquie
Investissement 2 m²
Cayyuzu, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 2 m²
Nombre d'étages 1
$1,52M
