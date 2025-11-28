Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Edremit, Turquie

appartements
20
maisons
9
29 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans , Turquie
Appartement 4 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Sol 2/4
$4,18M
Villa 4 chambres dans , Turquie
Villa 4 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
$12,47M
Maison 3 chambres dans , Turquie
Maison 3 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 3/3
$6,09M
OneOne
Appartement 3 chambres dans 3071 Sokak, Turquie
Appartement 3 chambres
3071 Sokak, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 3/3
$5,74M
Appartement 3 chambres dans , Turquie
Appartement 3 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 4/4
$4,06M
Maison 2 chambres dans , Turquie
Maison 2 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 4/3
$4,23M
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement 4 chambres dans 46 Sokak, Turquie
Appartement 4 chambres
46 Sokak, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 2/4
$4,87M
Duplex 6 chambres dans 1040 Sokak, Turquie
Duplex 6 chambres
1040 Sokak, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 205 m²
Sol 3/4
$8,88M
Villa 6 chambres dans , Turquie
Villa 6 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 3
$13,11M
AuraAura
Appartement 3 chambres dans , Turquie
Appartement 3 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 2/2
$5,86M
Appartement 4 chambres dans Akdeniz Caddesi, Turquie
Appartement 4 chambres
Akdeniz Caddesi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 4/4
$4,18M
Appartement 4 chambres dans Cumhuriyet Caddesi, Turquie
Appartement 4 chambres
Cumhuriyet Caddesi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 3/4
$3,77M
Appartement 3 chambres dans 118 Sokak, Turquie
Appartement 3 chambres
118 Sokak, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 2/3
$4,90M
Appartement 3 chambres dans , Turquie
Appartement 3 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 1/7
$4,29M
Appartement 3 chambres dans , Turquie
Appartement 3 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 1/3
$7,54M
Villa 5 chambres dans , Turquie
Villa 5 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 198 m²
Nombre d'étages 3
$16,82M
Maison 5 chambres dans , Turquie
Maison 5 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 100 m²
Nombre d'étages 3
$13,92M
Appartement dans Kovanlik Cd, Turquie
Appartement
Kovanlik Cd, Turquie
Surface 331 m²
$15,02M
Appartement 3 chambres dans , Turquie
Appartement 3 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 3/4
$6,09M
Appartement 4 chambres dans 2018 Sokak, Turquie
Appartement 4 chambres
2018 Sokak, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 3/3
$6,27M
Maison 4 chambres dans 202 Sokak, Turquie
Maison 4 chambres
202 Sokak, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 2/3
$9,04M
Appartement 6 chambres dans , Turquie
Appartement 6 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Sol 4/4
$4,47M
Appartement 4 chambres dans 303 Sokak, Turquie
Appartement 4 chambres
303 Sokak, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 2/4
$8,70M
Appartement 3 chambres dans , Turquie
Appartement 3 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Sol 1/4
$3,89M
Duplex 4 chambres dans , Turquie
Duplex 4 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 3/3
$4,93M
Appartement 2 chambres dans , Turquie
Appartement 2 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 2/4
$3,10M
Appartement 2 chambres dans , Turquie
Appartement 2 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 4/4
$4,00M
Appartement 3 chambres dans , Turquie
Appartement 3 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 3/4
$4,23M
Appartement 4 chambres dans 1042 Sokak, Turquie
Appartement 4 chambres
1042 Sokak, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 165 m²
Sol 1/4
$7,83M
