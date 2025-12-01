Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Dosemealti
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Dosemealti, Turquie

3
1 propriété total trouvé
Investissement 220 m² dans Dagbeli, Turquie
Investissement 220 m²
Dagbeli, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Sol 3/3
$7,37M
