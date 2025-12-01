Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Dosemealti
  4. Commercial

Immobilier commercial en Dosemealti, Turquie

3 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 400 m² dans Dosemealti, Turquie
Propriété commerciale 400 m²
Dosemealti, Turquie
Nombre de pièces 12
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
$25,41M
Laisser une demande
Investissement 220 m² dans Dagbeli, Turquie
Investissement 220 m²
Dagbeli, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Sol 3/3
$7,37M
Laisser une demande
Propriété commerciale 300 m² dans Dosemealti, Turquie
Propriété commerciale 300 m²
Dosemealti, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 300 m²
Nombre d'étages 4
$29,01M
Laisser une demande
NotarNotar
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller