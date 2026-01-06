Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Diyarbakır
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Villas à vendre en Diyarbakir, Turquie

Egil
16
Sur
4
1 propriété total trouvé
Villa 11 chambres dans Sur, Turquie
Villa 11 chambres
Sur, Turquie
Nombre de pièces 11
Nombre de salles de bains 6
Surface 450 m²
Nombre d'étages 3
$21,19M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Diyarbakir, Turquie

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller