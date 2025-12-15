Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Sur, Turquie

4 propriétés total trouvé
Villa 8 chambres dans Sur, Turquie
Villa 8 chambres
Sur, Turquie
Nombre de pièces 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 900 m²
$31,69M
Villa 9 chambres dans Sur, Turquie
Villa 9 chambres
Sur, Turquie
Nombre de pièces 9
Nombre de salles de bains 6
Surface 550 m²
Nombre d'étages 3
$33,44M
Villa 7 chambres dans Sur, Turquie
Villa 7 chambres
Sur, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
$16,77M
AdriastarAdriastar
Villa 11 chambres dans Sur, Turquie
Villa 11 chambres
Sur, Turquie
Nombre de pièces 11
Nombre de salles de bains 6
Surface 450 m²
Nombre d'étages 3
$21,24M
