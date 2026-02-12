Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bozüyük
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Bozuyuk, Turquie

appartements
4
4 propriétés total trouvé
Appartement dans , Turquie
Appartement
, Turquie
Surface 11 m²
$4,70M
Laisser une demande
Appartement dans , Turquie
Appartement
, Turquie
Surface 2 m²
$2,50M
Laisser une demande
Appartement dans , Turquie
Appartement
, Turquie
Surface 811 m²
$1,11M
Laisser une demande
Otium DevelopmentOtium Development
Appartement dans , Turquie
Appartement
, Turquie
Surface 2 m²
$2,38M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller