Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bodrum
  4. Location longue durée
  5. Villa
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien une villa avec vue sur la mer en Bodrum, Turquie

;
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Bodrum, Turquie
Villa 4 chambres
Bodrum, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Nombre d'étages 2
Villa de luxe 4 chambres à louer à Bodrum Yalıkavak Cette villa de 4 chambres avec vue sur l…
$28,732
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller