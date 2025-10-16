Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Bodrum, Turquie

hôtels
3
5 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 077 m² dans Bodrum, Turquie
Propriété commerciale 1 077 m²
Bodrum, Turquie
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Surface 1 077 m²
Nombre d'étages 2
9-Units Seafront Hotel for Sale in Yalıkavak This hotel for sale is located in Yalıkavak, on…
$11,62M
Boutique 50 m² dans Bodrum, Turquie
Boutique 50 m²
Bodrum, Turquie
Surface 50 m²
Sol 1
High-Value Commercial Units in an Excellent Location with Modern Design in Konacık This comm…
$215,772
Hôtel 30 000 m² dans Bodrum, Turquie
Hôtel 30 000 m²
Bodrum, Turquie
Nombre de pièces 384
Surface 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,98M
Hôtel dans Bodrum, Turquie
Hôtel
Bodrum, Turquie
Présenté à la vente hôtel, situé sur le premier littoral dans la ville de la station balnéai…
$5,00M
