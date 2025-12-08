Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bağlar
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Baglar, Turquie

2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Baglar, Turquie
Villa 4 chambres
Baglar, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 592 m²
$16,24M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Baglar, Turquie
Villa 6 chambres
Baglar, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 375 m²
$32,91M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller