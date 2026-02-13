Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Atakum
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Atakum, Turquie

appartements
10
11 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Atakum, Turquie
Appartement 2 chambres
Atakum, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Nombre d'étages 3
$2,38M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Atakum, Turquie
Appartement 3 chambres
Atakum, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Sol 1/5
$3,27M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Atakum, Turquie
Appartement 4 chambres
Atakum, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 1/3
$4,17M
Laisser une demande
Otium DevelopmentOtium Development
Appartement 4 chambres dans Atakum, Turquie
Appartement 4 chambres
Atakum, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 5/7
$4,88M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Atakum, Turquie
Appartement 2 chambres
Atakum, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 2/6
$1,45M
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Atakum, Turquie
Villa 7 chambres
Atakum, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 346 m²
Nombre d'étages 3
$28,56M
Laisser une demande
Moa 7aMoa 7a
Appartement 3 chambres dans Atakum, Turquie
Appartement 3 chambres
Atakum, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 4/4
$3,15M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Atakum, Turquie
Appartement 2 chambres
Atakum, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 1/4
$2,02M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Atakum, Turquie
Appartement 4 chambres
Atakum, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 8/10
$7,58B
Laisser une demande
Vienna PropertyVienna Property
Appartement 4 chambres dans Atakum, Turquie
Appartement 4 chambres
Atakum, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Sol 2/3
$4,23B
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Atakum, Turquie
Appartement 2 chambres
Atakum, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 3/10
$1,93M
Laisser une demande
Realting.com
Aller