Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Atabey
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Atabey, Turquie

appartements
3
3 propriétés total trouvé
Appartement dans Islamkoy, Turquie
Appartement
Islamkoy, Turquie
Surface 510 m²
$2,11M
Laisser une demande
Appartement dans Islamkoy, Turquie
Appartement
Islamkoy, Turquie
Surface 687 m²
$2,50M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Atabey, Turquie
Appartement 4 chambres
Atabey, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
$4,15M
Laisser une demande
Sky ApartmentsSky Apartments
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller