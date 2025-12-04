Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses avec terrasse à vendre en Antalya, Turquie

14 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/4
Cet élégant appartement duplex est situé dans un complexe bien entretenu à seulement 300 mèt…
$320,728
$320,728
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/4
Ce spacieux appartement en duplex de 2 chambres est situé au coeur du quartier d'Alanyas Clé…
$449,210
$449,210
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Sol 3/4
Situé à seulement 300 mètres de la plage, ce duplex de 2 chambres entièrement meublé offre u…
$380,122
$380,122
Sky ApartmentsSky Apartments
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/4
Cet appartement duplex de 2 chambres entièrement meublé est situé dans une résidence bien en…
$368,809
$368,809
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/4
Cet appartement moderne duplex de 2 chambres est situé dans le quartier animé de Cléopâtre d…
$500,386
$500,386
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/4
Cet appartement duplex joliment meublé est situé dans le quartier très recherché de Cléopâtr…
$345,052
$345,052
Estate Service 24Estate Service 24
Penthouse 3 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 3 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 350 m²
KONAK RESORT, VERY BEAUTIFUL QUARTERS dublex garden, 3 + 1, 350 microns, from the bathroom, …
$379,374
$379,374
Penthouse 4 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 4 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Nombre d'étages 6
Type of real estate: duplex apartment. Category: secondary. Location: Alanya, Mahmutlar dist…
$130,071
$130,071
Penthouse 4 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 4 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
Nombre d'étages 2
Type of real estate: duplex apartment. Category: new. Location: Alanya, Terras district. Sta…
$118,148
$118,148
VernaVerna
Penthouse 2 chambres dans Kargicak, Turquie
Penthouse 2 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
$206,008
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
Property Type: Apartment ( Dupoeks Garlen ) Category: secondary. Location: Alanya, Kestel di…
$148,498
$148,498
Penthouse 2 chambres dans Kargicak, Turquie
Penthouse 2 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 125 m²
Sol 4/5
Nous présentons à votre attention un luxueux appartement 2+1 sur deux niveaux avec une vue i…
$289,640
$289,640
Penthouse 3 chambres dans Mahmutlar, Turquie
Penthouse 3 chambres
Mahmutlar, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 12/12
Ce penthouse exquis est situé dans le quartier animé de Mahmutlar à Alanya, une zone côtière…
$1,11M
$1,11M
Penthouse 2 chambres dans Kargicak, Turquie
Penthouse 2 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
$211,863

