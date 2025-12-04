Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses avec jardin à vendre en Antalya, Turquie

15 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/4
Cet élégant appartement duplex est situé dans un complexe bien entretenu à seulement 300 mèt…
$320,728
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/4
Ce spacieux appartement en duplex de 2 chambres est situé au coeur du quartier d'Alanyas Clé…
$449,210
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Sol 3/4
Situé à seulement 300 mètres de la plage, ce duplex de 2 chambres entièrement meublé offre u…
$380,122
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/4
Cet appartement duplex de 2 chambres entièrement meublé est situé dans une résidence bien en…
$368,809
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/4
Cet appartement moderne duplex de 2 chambres est situé dans le quartier animé de Cléopâtre d…
$500,386
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/4
Situé à seulement 325 mètres de la mer, cet élégant appartement duplex offre un espace de vi…
$409,407
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/4
Cet appartement duplex joliment meublé est situé dans le quartier très recherché de Cléopâtr…
$345,052
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Sol 5/6
🏡 Duplex exclusif de 3 pièces avec un intérieur raffiné Carrelage en céramique de marq…
$285,661
Penthouse 2 chambres dans Kargicak, Turquie
Penthouse 2 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Sol 5/6
🏡 Duplex exclusif de 3 pièces avec un intérieur raffiné Carrelage en céramique de marq…
$303,151
Penthouse 3 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 3 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 4/4
Ce duplex magnifiquement conçu de 3 chambres est situé dans le quartier recherché de Cléopât…
$471,955
Penthouse 3 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 3 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 6/6
Cet élégant penthouse meublé de 160 m2 est situé au 6ème étage dans le quartier populaire de…
$449,210
Penthouse 2 chambres dans Tosmur, Turquie
Penthouse 2 chambres
Tosmur, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 9/9
$520,907
Penthouse 3 chambres dans Mahmutlar, Turquie
Penthouse 3 chambres
Mahmutlar, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 12/12
Ce penthouse exquis est situé dans le quartier animé de Mahmutlar à Alanya, une zone côtière…
$1,11M
Penthouse 2 chambres dans Alanya, Turquie
Penthouse 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 5
Our project, just a few steps away from the world-famous Cleopatra beach, is with you and it…
$403,117
