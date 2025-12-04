Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Demeures à vendre en Antalya, Turquie

2 propriétés total trouvé
Manoir 8 chambres dans Incekum, Turquie
Manoir 8 chambres
Incekum, Turquie
Nombre de pièces 9
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Cette villa exceptionnelle de 8 chambres, située dans la région recherchée d'Incekum, offre …
$1,36M
Manoir 7 chambres dans Dosemealti, Turquie
Manoir 7 chambres
Dosemealti, Turquie
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 200 m²
Nombre d'étages 2
The chic villa in Antalya Deshemealta! Citizenship Tr. The largest in the area of ​​the vi…
$1,82M
Caractéristiques des propriétés en Antalya, Turquie

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
