Maisons avec terrasse à vendre en Antalya, Turquie

Alanya
38
Muratpasa
166
Serik
90
Kas
60
Montrer plus
48 propriétés total trouvé
Duplex 5 chambres dans Dosemealti, Turquie
Duplex 5 chambres
Dosemealti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 206 m²
Sol 4/4
$6,11M
Duplex 6 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 6 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 211 m²
Sol 3/3
$9,60M
Duplex 5 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 5 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 2/2
$4,25M
Villa 3 chambres dans Kiris, Turquie
Villa 3 chambres
Kiris, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nombre d'étages 3
$9,07M
Duplex 6 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 6 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Sol 2/2
$5,93M
Villa 5 chambres dans Kiris, Turquie
Villa 5 chambres
Kiris, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 2
$37,80M
Villa 6 chambres dans Konyaalti, Turquie
Villa 6 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Sol 3/3
$31,98M
Villa 6 chambres dans Dosemealti, Turquie
Villa 6 chambres
Dosemealti, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 330 m²
Nombre d'étages 2
$47,45M
Duplex 4 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 4 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Sol 2/2
$12,21M
Villa 5 chambres dans Aksu, Turquie
Villa 5 chambres
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 195 m²
Nombre d'étages 2
$9,30M
Villa 4 chambres dans Kumluca, Turquie
Villa 4 chambres
Kumluca, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Nombre d'étages 3
$23,26M
Villa 6 chambres dans Dosemealti, Turquie
Villa 6 chambres
Dosemealti, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
$21,63M
Villa 4 chambres dans Serik, Turquie
Villa 4 chambres
Serik, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
$7,27M
Duplex 4 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 4 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 3/3
$12,33M
Villa 5 chambres dans Dosemealti, Turquie
Villa 5 chambres
Dosemealti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 254 m²
Nombre d'étages 3
$20,35M
Duplex 5 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 5 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Sol 4/5
$540,835
Villa 6 chambres dans Camyuva, Turquie
Villa 6 chambres
Camyuva, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 2
$34,89M
Duplex 5 chambres dans Oba, Turquie
Duplex 5 chambres
Oba, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 3/3
$6,86M
Duplex 6 chambres dans Muratpasa, Turquie
Duplex 6 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 340 m²
Sol 2/2
$8,49M
Duplex 4 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 4 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 115 m²
Sol 2/2
$7,39M
Villa 5 chambres dans Dosemealti, Turquie
Villa 5 chambres
Dosemealti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
$18,03M
Maison 5 chambres dans Konyaalti, Turquie
Maison 5 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 179 m²
Sol 15/20
$98,86M
Duplex 6 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 6 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 2 m²
Sol 3
$7,21M
Duplex 5 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 5 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Sol 4/4
$8,43M
Villa 5 chambres dans Kiris, Turquie
Villa 5 chambres
Kiris, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
$50,94M
Duplex 5 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 5 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 5/5
$7,85M
Villa 4 chambres dans Korkuteli, Turquie
Villa 4 chambres
Korkuteli, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
$7,85M
Duplex 5 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 5 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 4/4
$8,72M
Duplex 4 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 4 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 155 m²
Sol 4/4
$10,41M
Duplex 5 chambres dans Muratpasa, Turquie
Duplex 5 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
$9,30M
