avec terrasse Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Antalya, Turquie

Alanya
10
Muratpasa
24
Serik
12
Kemer
6
17 propriétés total trouvé
Duplex 5 chambres dans Dosemealti, Turquie
Duplex 5 chambres
Dosemealti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 206 m²
Sol 4/4
$6,11M
Duplex 6 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 6 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 211 m²
Sol 3/3
$9,60M
Duplex 5 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 5 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 2/2
$4,25M
Duplex 6 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 6 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Sol 2/2
$5,93M
Duplex 4 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 4 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Sol 2/2
$12,21M
Duplex 4 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 4 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 3/3
$12,33M
Duplex 5 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 5 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Sol 4/5
$540,835
Duplex 5 chambres dans Oba, Turquie
Duplex 5 chambres
Oba, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 3/3
$6,86M
Duplex 6 chambres dans Muratpasa, Turquie
Duplex 6 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 340 m²
Sol 2/2
$8,49M
Duplex 4 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 4 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 115 m²
Sol 2/2
$7,39M
Duplex 6 chambres dans Kepez, Turquie
Duplex 6 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 2 m²
Sol 3
$7,21M
Duplex 5 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 5 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Sol 4/4
$8,43M
Duplex 5 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 5 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 5/5
$7,85M
Duplex 5 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 5 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 4/4
$8,72M
Duplex 4 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 4 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 155 m²
Sol 4/4
$10,41M
Duplex 5 chambres dans Muratpasa, Turquie
Duplex 5 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
$9,30M
Duplex 4 chambres dans Mahmutlar, Turquie
Duplex 4 chambres
Mahmutlar, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *À 150 M DE LA MER *VUE COMPLÈTE SUR LA MER Duplex 4+1 de 250 m2 9 e…
$172,421
