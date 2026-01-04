Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Afyonkarahisar
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Afyonkarahisar, Turquie

appartements
9
9 propriétés total trouvé
Appartement 5 chambres dans Afyonkarahisar, Turquie
Appartement 5 chambres
Afyonkarahisar, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 195 m²
Sol 7/8
$5,54M
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Afyonkarahisar, Turquie
Appartement 5 chambres
Afyonkarahisar, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 198 m²
Sol 1/10
$4,75M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Afyonkarahisar, Turquie
Appartement 3 chambres
Afyonkarahisar, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 3/4
$750,469
Laisser une demande
Sky ApartmentsSky Apartments
Appartement 4 chambres dans Afyonkarahisar, Turquie
Appartement 4 chambres
Afyonkarahisar, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 4/4
$1,14M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Afyonkarahisar, Turquie
Appartement 3 chambres
Afyonkarahisar, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 2/6
$3,11M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Afyonkarahisar, Turquie
Appartement 3 chambres
Afyonkarahisar, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Sol 2/3
$2,29M
Laisser une demande
AtlantaAtlanta
Appartement 5 chambres dans Afyonkarahisar, Turquie
Appartement 5 chambres
Afyonkarahisar, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 2/4
$3,58M
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Afyonkarahisar, Turquie
Appartement 5 chambres
Afyonkarahisar, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Sol 2/3
$3,11M
Laisser une demande
Appartement dans Afyonkarahisar, Turquie
Appartement
Afyonkarahisar, Turquie
Surface 9 m²
$43,97M
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Afyonkarahisar, Turquie

Bon marché
Luxe
