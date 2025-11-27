Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Location courte durée Maisons en Région Égéenne, Turquie

Mugla
3
3 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Bodrum, Turquie
Maison 5 chambres
Bodrum, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
Modern villa with direct access to the sea as part of Mett Hotel & Beach Resort Bodrum 5★An …
$2,250
par nuit
Agence
Wabi Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
villa de 5 chambres dans Yesiluzumlu, Turquie
villa de 5 chambres
Yesiluzumlu, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 738 m²
Nombre d'étages 2
EXCLUSIVE RENTAL – OUR COMPANY IS THE SOLE AUTHORIZED AGENCY For detailed information and…
$240
par nuit
Agence
TURK KEY
Langues
English
Villa de 6 chambres dans Bodrum, Turquie
Villa de 6 chambres
Bodrum, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 210 m²
Nombre d'étages 2
Villa 6+1 in  Yalikavak  Minimum rental period 1 month. The villa is fully equipped for a co…
$1,158
par nuit
Agence
Wabi Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
