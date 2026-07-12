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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Phuket, Thaïlande
Villa 4 chambres
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 292 m²
Nombre d'étages 3
A vendre est une maison moderne dans un complexe fermé avec une infrastructure développée da…
$477,440
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