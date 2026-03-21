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Maisons Piscine à vendre en Takhian Tia, Thaïlande

Bang Lamung
38
Bang Lamung Subdistrict
16
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Bang Lamung, Thaïlande
Villa 3 chambres
Bang Lamung, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 164 m²
Sol 2/2
A House with three bedrooms, a living room and an open Thai kitchen, a parking space for 2 c…
$126,342
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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Types de propriétés en Takhian Tia

villas

Caractéristiques des propriétés en Takhian Tia, Thaïlande

Bon marché
Luxe
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